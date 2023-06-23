Kalkanlı’da yangın. Ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü
Kalkanlı’da yangın. Ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü
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Kalkanlı’daki yangında ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Kalkanlı’da Eminem Sitesi yanında çıkan yangında, Özcan Toprak’a ait bahçedeki 8 ağaçla 3 arı kovanı ve Selim Ulubatlı’ya ait bahçedeki 480 metre uzunluğundaki sulama hortumlarıyla 8 ağaç yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
PGM/BRT
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