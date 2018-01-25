KALPLERDE YAŞAYACAK!

Unutulmaz eski mücahit komutanı Derviş Delikurt askeri törenle toprağa verildi

Melin DOBRAN

Barış Harekatı sırasında ön cephede yer alan ve vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden ağır yaralanan eski mücahit komutanlarından, emekli Binbaşı Derviş Delikurt’un, amansız hastalığa yenik düşerek hyayatını kaybetmesi ülke çapında büyük bir üzüntü yarattı.

Binbaşı Derviş Delikurt (71) son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Delikurt’un cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine eski silah arkadaşlarının yanı sıra bazı siyasiler ve subaylar da katıldı.

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