Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ticaret Dairesi’ne bağlı ekiplerin, Azami Kar Yüzdeliği Emirnamesi kapsamında, halka verilen söz üzerine denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

“Kriz döneminde, aşırı kar oranları ile fırsatçılık yapanlara göz açtırmamakta kararlıyız” diyen Taçoy, “Ticaret Dairesi’nde görevli fedakar kamu görevlilerimiz bugün toplam 57 noktada denetim yaptılar, 11 noktada ise işlem yapıldı ve 3 bin 820’şer TL ceza yazıldı.” İfadesini kullandı.

Taçoy, “bu denetimler artarak devam edecek. Zor şartlarda kendisini değil, ülkesini düşünen kamu görevlisi arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkür etmek isterim. Daha önce de söylediğim gibi, fırsatçı hiçbir işletmeye göz açtırmamakta kararlıyız. Bu vesile ile bir kez daha zorunlu olmadıkça evinizden çıkmama çağrısını yinelemek isterim”dedi.