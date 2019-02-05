KAMYONUN ALTINA GİRDİ!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa- Girne anayolunda dikkatsiz sürücü, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada iki kişi yaralandı

Lefkoşa- Girne Anayolu'nun ilk kilometrelerinde dün akşam üzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 37 yaşındaki Şevket Aykut Tukyu, yönetimindeki PY 363 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yine aynı istikamete doğru seyreden 57 yaşındaki Göksel Karataç yönetimindeki RF 197 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan PY 363 plakalı araç sürücüsü Şevket Aykut Tukyu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Bahar Tukyu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.



