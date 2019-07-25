KANAYAN YARA TRAFİK KAZALARI!

Yeni Bakış'tan Mustafa Erkan'ın haberine göre; Gençler ülkede büyük artış gösteren ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla, dün akşam Dereboyu’nda bir yürüyüş eylemi gerçekleştirdi

Ülkemizde can kayıplarına yol açan ve toplumu derinden üzen trafik kazalarına karşı Genç Folk – Der tarafından trafik eylemi düzenlendi.

Giderek artan trafik kazalarına dikkat çekip yetkilileri göreve davet etmek, ayrıca gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen gösteri yürüyüşü, dün akşam saat 19.00’da, eski pronto çemberinden başladı.

“Trafiğe sadece bu yıl 19 kayıp verdik, bu da durumun ciddiyetini gösteriyor” sloganıyla toplanan gençler, Siyah T-shirtlerle yürüdü.

Gençlerin, Folklor Derneği binasında, trafikteki kayıpların anısına birlikte söyledikleri şarkının ardından eylem sona erdi. ASDER, Gençlik Merkezi Birliği, Göçtaş, Hasder, TUFAD da eyleme destek veren sivil toplum örgütleri oldu.