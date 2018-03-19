Kanlar İçinde Kaldı!

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2018'de yürekler ağza geldi, sakatlanan İpek Yaşar hastanelik oldu.

'Survivor 2018' yarışmasının 19 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28'inci bölümün tanıtımı yayınlandı.

Yeni bölümde; gönüllüler takımında üç eleme adayından biri olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde platforma çarparak korkutan bir kaza geçiriyor. İpek yüzünde kanlar içinde kendini yere bırakırken, diğer yarışmacılar da korkulu gözlerle onu izliyor. Doktor Metin Kuş'un ilk müdahaleyi yaptığı yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.