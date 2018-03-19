GÜNDE 4 FİNCAN KAHVE İÇERSENİZ ÖLÜM RİSKİ...

Bazı uzmanlar ölçülü miktarda kahvenin sağlığa çeşitli faydaları olduğunu söylerken bazıları tam tersini söylüyor. Kahveyle ilgili yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları kahve tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı.

20 bin kişinin katıldığı, İspanyol araştırmacıların yaptığı araştırma, günde 4 fincan kahve içmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yaşları 25 ila 60 arasında değişen 20 bin kişi 10 yıl boyunca gözlemlendi. Araştırmanın sonucunda fazla kahve içenlerin erken ölüm riskinin 3'te 2 oranında azaldığı anlaşıldı.

Uzmanlar kahvede bulunan antioksidanların kalbe fayda sağladığı ve kanserden koruduğunu düşünüyor. İçilen kahve miktarı 2 findan arttıkça ölüm riski de %22 düşüyor. Günde 4 fincan kahve içenlerde ise erken ölüm riski %64'e kadar düşebiliyor.

Geçen ay 520 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmada da kahvenin karaciğer fonksiyonlarını geliştirdiği, iltihabı azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Araştırmayı yöneten Dr Adela Navarro, "Günde 4 fincan kahve sağlıklı insanların sağlıklı diyetlerinin bir parçası olabilir. Bunun üst bir limiti yok ancak araştırmaya katılan kişiler arasında 8 fincanı geçen pek yoktu." açıklamasında bulundu.

Pek çok uzman kahvenin saymakla bitmeyen faydaları olmasına rağmen aşırıya kaçılmamasını tavsiye ediyor. Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı günde 0.4 gram kahveden fazlasının içilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu da günde 5 fincan espresso veya 4 fincan hazır kahveye denk geliyor.