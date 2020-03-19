Kararlara uymadılar haklarında yasal işlem başladı!!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması ve toplu taşımayı azaltmak için tüm otobüs faaliyetlerinin durdurulması hususunda karar alındığı halde; Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kallavi Oto Kaporta isimli iş yerinin açık bulundurularak faaliyette bulunduğu ayrıca İ.K.(E-58)’nin ise 31 kişiyi kullanımında bulunan otobüs ile Ziyamet’ten-Gazimağusa’ya götürdüğü

sırada İskele’de tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yeri işletmecisi ve söz konusu otobüs şoförü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.