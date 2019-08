KARGO İLE UYUŞTURUCU!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Ülkemize kargo ile gelen uyuşturucunun gümrük memurları tarafından fark edilmesi üzerine narkotik ekiplerinin takibe aldığı paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Suç üstü yakalandı

Polis olay yerine gelen narkotik ekiplerinin konu paketi takibe aldığını ve bu takip sırasında paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit’in suçüstü tespit edilerek yakalandığını belirtti. Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu emare alınan uyuşturucu maddenin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.