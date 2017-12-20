Karısını verip arkadaşının aşkını aldı...
Tarihe damga vuran yasak aşkı duyan şaştı kaldı!
Rock'ın efsane ismi George Harrison'a arkadaşı "Karına aşığım" deyince Harrison da "Tamam senin olsun ben de senin sevgilini alayım" demiş.
Dönemin en ünlü mankenlerinden biri olan Pattie Boyd'un yasak aşklarını duyan şaştı kaldı. Boyd 1960'lı yıllarda yani 20'li yaşlarındayken döneminin en gözde kadınlarından biriydi. Rockın efsane ismi Beatles'ın üyelerinden George Harrison ile evlenen Boyd, kocasının yakın arkadaşıyla yasak aşk yaşadı.
Fotoğrafçı Eric Swayne ile nişanlı olan Pattie Boyd'un, Beatles'ın 1964'te çekilen filmi A Hard Day's Night filminde kendisine önerilen küçük bir rolle hayatı değişti. Filmin çekimleri sırasında grubun üyelerinden George Harrison'dan imza istedi. İşte o anda ikisi de yıldırım aşkına tutuldu. Pattie'nin nişanlısından gizli buluşmaya başladılar.... Ama genç kızın buluştuğu kişi bir Beatles üyesi olunca olay çok da gizli kalmadı. Swayne ile ayrıldılar. Boyd ile Harrison evlendi.
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