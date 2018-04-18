'Kariyer' sorusu keyfini kaçırdı

Son dönemde rol aldığı her projesi hüsrana uğrayan ve son olarak 'Romantik Komedi 3' filminin kadrosunda yer almayacağı ortaya çıkan Sinem Kobal, yaz için şimdiden form tutmaya başladı.

İki yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da nikah masasına oturan ancak o tarihten bu yana kariyerinde ciddi düşüş yaşayan Sinem Kobal'ın yüzünden düşen bin parça...

Evlendikten sonra magazin basınıyla adeta arasına duvar örüp ağzına kilit vuran oyuncu, önceki gün Etiler'deki bir selülit ve cilt bakım merkezindeydi. Yaz için şimdiden kolları sıvayıp erkenden hazırlıklara başlayan Kobal, yaptırdığı bakım sonrası objektiflere yansıdı.