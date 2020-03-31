Karpaz Koordinasyon Komitesi yeni kararlar aldı!

Karpaz Koordinasyon Komitesi bugün Hükümet adına Koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve diğer ilgili birimlerin de katılımıyla bir toplantı yaparak bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çeşitli konuları ele almış ve bu çalışma sonucu ortaya çıkan tespitler ışığında iyileştirici bazı yeni kararlar üretmiştir.

-Bölgedeki bağ üreticilerin bağlarının bakım ve ilaçlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak üzere 08.00-12.00 saatleri arasında bu işlemleri yapmalarına,

-Bölgenin zaman içinde doğacak tüp gaz ihtiyacının giderilmesine dönük olarak bayilerin doğacak ihtiyacı tespit edip komisyona bildirmesine ve buna dönük gerekli izinin alınmasına,

-Bölgenin Un ihtiyacının belirlenip komisyondan izin almak koşuluyla temin edilmesine,

-Bölgenin sebze ve meyve satıcılarının doğacak ihtiyacı bildirilip komisyondan izin alarak temin edilmesine,

-Bölge Balıkçılarının balık tutmasına olanak sağlamak üzere

Akşam: 15.00-24.00, Sabah: 02.00-11.00 saatleri arasında balıkçılık faaliyetini yerine getirilebilmesine, ancak bu işlemin1 kişi ya da en fazla 2 kisi olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: BRT