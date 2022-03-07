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Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

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Karşıyaka’da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Anne Marie Flaam Gulbrandsen’a ait ikametgahtan 300TL nakit para ve 1000 TL değerinde cep telefonunu çalındı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen E.K (E-30) tutuklandı.

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