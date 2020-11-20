Karton bardaklarda büyük tehlike!

Araştırmacılar karton bardaklardaki plastik parçacıkların ne kadar ciddi sorun sağlık sorunlarına yol açtığını görmek için bir deney yaptılar. Kağıt bardakların içine sıcak su döktüler ve 15 dakika boyunca bu sıcak suyu beklettiler. Ortaya çıkan sonuç: 25 bin plastik parçacık bulunan bu bardaklar sağlık açısından risk yaratıyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırma bir karton bardaktan kahve veya çay içmenin binlerce mikroplastik yutma riskini de beraberinde getirdiğini ortaya çıkardı.

Bu plastik parçalar bardağın su geçirmez olmasını sağlayan ve aynı zamanda geri dönüştürülmesini zorlaştıran iç kaplamasından geliyor.

Araştırmacılar 100 ml kağıt bardaklara sıcak su döktüler ve 15 dakika bekletti. Sonrasında sıcak suyu güçlü bir mikroskop altında kontrol ettiklerinde, fincan başına ortalama 25 bin mikroplastik buldular. Suda çinko, kurşun ve krom içeren metaller de bulundu. Araştırmacılar, bunların aynı plastik kaplamadan geldiğini öne sürdü.

Indian Institute’tan çalışmanın baş yazarı olan Dr. Sudha Goel, “Bir kağıt bardakta günde üç bardak çay veya kahve içen bir kişi, çıplak gözle görülemeyen 75 bin minik mikroplastik parçacığı yutacaktır” dedi.

Tanımlanan plastik parçacıklar yaklaşık bir mikron boyutundaydı. Bir insan saçının genişliği bunun 25 katı.

Journal of Hazardous Materials’da yayınlanan araştırma için Dr. Goel, “Mikroplastikler, iyonlar gibi kirletici maddeler, paladyum, krom ve kadmiyum gibi toksik ağır metaller için taşıyıcı görevi görür. Zaman içinde düzenli olarak tüketildiğinde, sağlık üzerindeki etkileri ciddi olabilir.” diye ekledi.

Kaynak: Sozcu.com.tr