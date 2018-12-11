KASAPOĞLU BU AKŞAM KKTC'YE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın yapılacak 12.Spor Şurası’na katılmak amacıyla bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu akşam saat 20.10’da adaya gelecek Kasapoğlu yarın saat 09.00’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 09.30’da Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Kasapoğlu ardından 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde yer alacak 12. Spor Şurası’na katılacak.

Kasapoğlu ardından saat 12.00’de ise Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşecek ve saat 20.45’te adadan ayrılacak.

