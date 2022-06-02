Kaşkar bölgesinde yaşanan kirlilik nedeni ile Girne Belediyesi’ne yasal işlem uygulandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Girne Belediyesi’ne cezai işlem uyguladı.

Çevre Koruma Dairesi’ne 1 Haziran 2022 tarihinde gelen ihbar üzerine Çevre Koruma Dairesi ekipleri olay yerinde inceleme yapmış ve Girne Belediyesi’ne ait arıtma tesisinde yaşanan arıza nedeni ile atık suyun denize deşarj edildiğini rapor etmiştir.

Belediye ile yapılan görüşme sonucunda pompa istasyonunda gerçekleşen tıkanma dolayısıyla deşarjın yaşandığını, müdahale edilip gerekli tamiratın yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Bu yaşanan çevre kirliliği nedeni ile bakanlığımıza bağlı Çevre Koruma Dairesi yetkilileri bugün Girne Belediyesi’ne giderek 28.000 Türk Liralık ceza ihbarnamesi kesmiştir.

Girne Belediyesi aynı suçu aynı bölgede 20-03-2019 tarihinde de gerçekleştirmesi dolayısı ile 18 /2012 çevre yasası 78(3) maddesi gereği cezası artırılarak tebliğ edilmiştir.