KAVUN ÇEKİRDEĞİNİ SAKIN ATMAYIN!

Kavun çekirdeği suyunun inanılmaz faydaları Kavun içerdiği zengin vitamin mineral içeriğiyle sağlığımıza oldukça faydalı bir besin. Ancak b vitamini ve iyot zengini olan kavun çekirdeği de sağlığımıza birçok fayda sağlıyor. İşte kavun çekirdeği suyunun sağlığımıza olan faydaları…

İşte kavun çekirdeği suyunun sağlığımıza olan faydaları...



Yemeklerden önce bir bardak tüketilen kavun çekirdeği suyunun böbrekleri ve mesaneyi temizlediği söyleniyor.

Bu tatlı meyvenin çekirdekleri suda bekletilip kaynatıldığında cinsel gücün arttırdığı, afrodizyak etkisi olduğu söyleniyor.

Kavun çekirdeği suyu, idrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikâyetlerini azaltır

Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını giderilmesine yardımcı olur.

Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor. Vücudu serinletir