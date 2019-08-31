Lefkoşa39 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Kavurucu sıcaklar devam edecek
Kavurucu sıcaklar devam edecek

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Eylül ayının ilk haftasında da devam edecek

A+A-

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sıcak hava, Eylül ayının ilk haftasında da sürecek. 1– 6 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde 35 derece dolaylarında olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.