Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sıcak hava, Eylül ayının ilk haftasında da sürecek. 1– 6 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde 35 derece dolaylarında olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.