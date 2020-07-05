Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin hava durumu tahminine göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41, sahillerde ise 36 derece dolaylarında hissedilecek.

Öte yandan Rum Meteoroloji Dairesi, yüksek sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşmasından ötürü turuncu alarm verdi.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, ülkemizi etkileyen sıcak hava kütlesinin etkisiyle bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükseleceğini belirterek, 11.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavisyesinde bulundu.