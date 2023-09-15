Kayalar’da uçurumdan düşmüş araç tespit edildi: 2 ölü
Kayalar’da uçurumdan düşmüş araç tespit edildi: 2 ölü
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Geçitköy-Kayalar yolu üzerinde, Seyir Tepe mevkiinde, deniz kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir araç tespit edilmiştir.
Söz konusu araç içerisinde polis tarafından yapılan incelemede, araç içerisinde iki cansız insan bedeni tespit edilmiştir.
Polisn olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.
PGM/BRT
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