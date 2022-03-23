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Kayıp Köpek Aranıyor

Kayıp Köpek Aranıyor

Jessy isimli kayıp köpek aranıyor.Bulana ödül verilecektir.

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Jessy isimli köpek Marmara Bolgesinde 22.03.2022 tarihinde kayboldu.

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Erkektir ve cok uysaldir. Jessy ismine duyarlıdır. Marmara bölgesinde kaybolan Jessy'nin boynunda tasması vardır.

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Jessy'i gören varsa bu numaradan (0533) 821 62 10 sahipleri ile iletisime geçilmesi rica edildi...Jessy hasta olduğu için ilac almasi gerekiyor.

 

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Lütfen gören olursa hemen iletişime geçsin.

 

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