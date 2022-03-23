Kayıp Köpek Aranıyor

Jessy isimli köpek Marmara Bolgesinde 22.03.2022 tarihinde kayboldu.

Erkektir ve cok uysaldir. Jessy ismine duyarlıdır. Marmara bölgesinde kaybolan Jessy'nin boynunda tasması vardır.

Jessy'i gören varsa bu numaradan (0533) 821 62 10 sahipleri ile iletisime geçilmesi rica edildi...Jessy hasta olduğu için ilac almasi gerekiyor.

Lütfen gören olursa hemen iletişime geçsin.