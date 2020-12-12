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Kayıp şahıs Erbay Raman bulundu

Kayıp şahıs Erbay Raman bulundu

Kayıp şahıs Erbay Raman bulundu

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 15:30’da aracı ile kalmakta olduğu ikametgahından ayrılan Gönyeli’de sakin Erbay RAMAN (E-76), bugün saat 17:30 sıralarında aracı ile birlikte Gaziveren’de bulundu . 76 yaşındaki Erbay Raman sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

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