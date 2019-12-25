KAYMAKLI ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda bugün de Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şehit Hüseyin Ruso anılacak.

Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlenecek anma töreni saat 09.00’da başlayacak.

Tören çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından ikinci anma töreni için Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’na geçilecek. Saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından Şehit Hüseyin Ruso’nun özgeçmişi okunacak.