Kaza yapan adam, tam kavga çıkaracakken karşıdan gelen kişiyi görünce donup kaldı

Sosyal medyada bir genç tarafından paylaşılan gönderi hayli konuşuldu. Kaza yaptıktan sonra araçtan indiğini ve karşısındaki sürücüye ehliyet verene küfür edeceğini söyleyen genç, karşı taraftan gelen kişinin aslında kendisinin ehliyet verdiği kişi olduğunu görünce donup kaldı.

Sosyal medyada "Arjin" kullanıcı adıyla yer alan bir genç tarafından yapılan paylaşım, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

KAZA YAPINCA HIŞIMLA AŞAĞI İNDİ

Kaza yapmasının ardından hışımla aşağı inen genç, tam karşı taraftaki kişiye ehliyet veren insana küfür edeceği sırada ilginç bir tesadüf yaşadı. Çünkü gence ehliyeti veren kişi aslında kendisiydi.

İşte sosyal medyada çok sayıda etkileşim alan o paylaşım:

Kaza yaptık, hay sana ehliyet verenin diye arabadan indim. Karşı arabadan 8 ay önce ehliyet verdiğim adayım indi.

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