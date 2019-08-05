KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU!

Çatalköy’de dün kullanımındaki araç ile 256 mlgr alkollü içki tesiri altında trafik kazası yapan E.T.’nin (E-24) aracında yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, E.T. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.