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KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU!

KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU!

24 yaşındaki genç tutuklandı!

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Çatalköy’de dün kullanımındaki araç ile 256 mlgr alkollü içki tesiri altında trafik kazası yapan E.T.’nin (E-24) aracında yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, E.T. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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