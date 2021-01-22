Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Emrullah Baran yaşamını yitirdi
Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Emrullah Baran yaşamını yitirdi
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Ayhan KOL (E-40), yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Sulu Çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah BARAN (E-23)’e çarpmıştır.
Kaza sonucu yaya Emrullah BARAN yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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