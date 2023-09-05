Kedi hırsızları yakalandı!
Kedi hırsızları yakalandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 31.08.2023 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Osman Çağdan’ın ikametgahında emaneten bulunan ve bakımını üstlendiği kedinin ikametgahının bahçesi içerinden çalınması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu kedinin H.K. (E-22) ve B.A. (E-21) tarafından çalındığı tespit edildi
Söz konusu şahıslar bugün Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
BRT
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