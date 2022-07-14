Kedi maması için uyarı

Fransa’da Purina markasına ait bazı kedi mamalarının belirli serilerinde tehlikeli madde bulunması nedeniyle toplatılmasına dair duyuru yayımlandı.

Alışveriş sitesi Amazon da Türkiye’de bu markanın söz konusu serilerini alanlara Fransa’daki duyuruyla ilgili mesaj yolladı. Bu mamalarda kedilerin sağlığı için zararlı, su arıtımında kullanılan kimyasal bir maddeye rastlanıldığı açıklandı.

Milliyet