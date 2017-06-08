Kendall Jenner herkesi şaşırttı!
Kendall'dan yeni bir akım!
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Podyumların en gözde isimlerinden Kendall Jenner, dün New York sokaklarında görüntülendi.
Kendall Jenner, bu kez ne dekolteli kıyafeti ne de cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi. 21 yaşındaki güzel, dün New York'ta oldukça ciddi tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.
Dünyaca ünlü ABD'li modelin, çizgili takımı ve son dönemde sürekli kullandığı 90'ların modası freebag ile modada yeni trendlerin sinyalini verdi.
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Etiketler : Kendall Jenner
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