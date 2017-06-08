Kendall Jenner herkesi şaşırttı!

Podyumların en gözde isimlerinden Kendall Jenner, dün New York sokaklarında görüntülendi.

Kendall Jenner, bu kez ne dekolteli kıyafeti ne de cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi. 21 yaşındaki güzel, dün New York'ta oldukça ciddi tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.