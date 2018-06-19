Kendall Jenner'dan üstsüz paylaşım
Kendall Jenner'dan üstsüz paylaşım
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ABD'li model Kendall Jenner, 'gece 4' notunu düştüğü paylaştığı kare ile sosyal medyayı salladı
Son dönemde adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner, instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. 22 yaşındaki mankenin paylaşımı yaklaşık 6,5 milyon beğeni aldı.
Etiketler : Kendall Jenner, üstsüz paylaşım
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