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Kendall Jenner'dan üstsüz paylaşım

Kendall Jenner'dan üstsüz paylaşım

Kendall Jenner'dan üstsüz paylaşım

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ABD'li model Kendall Jenner, 'gece 4' notunu düştüğü paylaştığı kare ile sosyal medyayı salladı

Son dönemde adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner, instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. 22 yaşındaki mankenin paylaşımı yaklaşık 6,5 milyon beğeni aldı.

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