Volkan Demirel'e Büyük Şok!

Geçen sezon başında 1 yıllık uzatılan sözleşmesi lig bitiminde sona eren kaleci Volkan Demirel'in durumu hala belirsizliğini koruyor.

Kongre öncesinde başkanlık seçim sonucunu bekleyen kaptan, yeni yönetimin kendisiyle yeni kontrat için masaya oturmasını umuyordu.

Ancak gelen haberlere göre tecrübeli file bekçisine halen bir çağrı yapılmadığı bildirildi. Bekleyişe devam eden Volkan'ın kendisi ve transferler hakkındaki haberleri gazetelerden okuduğu kaydedildi.

HEDEFİ 40'A KADAR



Sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atan 37 yaşındaki kalecinin takımda kalıp kalmayacağını soran yakın çevresine "Şimdiye kadar arayan soran olmadı.

Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. Yakında görüşmeye çağırırlar sanırım" dediği bildirildi. 40 yaşına kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Volkan'a yine 1 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.