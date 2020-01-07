Ken'di, Barbie oldu!

Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves cinsiyet değiştirdi

Rodrigo Alves geçirdiği düzinelerce estetik ameliyat sonrası artık bir kadın. Bebek Ken olarak tanınan Alves, adını da değiştirdi; O artık Jessica...

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek’e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti.

Rodrigo Alves – Instagram

Geçen hafta önce İstanbul’a, ardında da Kapadokya’ya geçen Alves, artık Ken Bebek olmak istemeyip kadın olmayı tercih edince, hemen cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Ameliyatı İstanbul’da olduğu da iddialar arasında…

Yeni adıyla Jessica, geçen hafta Kapadokya’daydı ve bu pozu da orada verdi. Instagram

“Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim” diyen Jessica artık sarı uzun saçları, büyük göğüsleri, topuklu ayakkabıları ile gündemde. Yeni bir hayata başlayan Alves, sosyal medya hesabından da geçmişe dair ne kadar anı varsa hepsini sildi…

Rodrigo Alves içinde hep bir Barbie olma isteği olduğunu söyledi. Instagram Story