Kendi kendini tamir eden kumaş

Bilim insanları kendi kendini tamir edebilen bir malzeme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Çinli bilim insanları, bakteriler tarafından desteklenen, esnek ve hızlı bir şekilde kendini tamir edebilen bir malzeme geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen malzemenin, yapay uzuvları veya dış iskeletleri kontrol etmeye yardımcı olabilen giyilebilir cihazlara dönüştürülebileceği belirtildi.

Nature Chemical Biology dergisinde çarşamba günü yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacıların, hidrosol benzeri bir kumaş yapmak için iki tür mühendislik bakterisini belirli oranlarda birleştirdikleri ifade edildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenzhen'deki ileri teknoloji enstitülerinde çalışan araştırmacılar, bir bakterinin zarına antijen parçası ve diğer bakteriye de antikor parçası tutturdu.

Çalışmaya göre, antijen ve antikor parçalarının birbirine yapışabildiği ve bu uygulamanın da kumaşın yırtıldığında hızlı bir şekilde kendini tamir etmesine imkan sağladığı öğrenildi.

Geliştirilen malzemenin kendini hızlı bir şekilde tamir edebilmesinden yararlanan araştırma grubu, insan vücudundaki biyoelektrik ve biyomekanik sinyalleri tespit edebilen giyilebilir sensörler yarattı.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Çalışma, sündürülebilen kumaşın elektrik iletkenliğinin tekrarlanan esneme ya da kıvrılma hareketleri sırasında istikrarlı kaldığını ve böylece kaslardan gelen elektrik sinyallerini doğru şekilde yakalayabileceğini ve kıyafeti giyen kişinin hareket niyetini de anlık olarak değerlendirebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, bu malzeme temel alarak üretilen giyilebilir cihazların, yapay uzuvların ve dış iskeletlerin geleneksel sensörlere göre daha etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi öngörüldü.

Cumhuriyet