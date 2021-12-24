Masumlar Apartmanı’na sürpriz oyuncu

OGM Pictures imzalı TRT 1’in fenomen dizisi “Masumlar Apartmanı”na yeni bir isim daha katılıyor!

Salı akşamları TRT 1’de ekrana gelen “Masumlar Apartmanı” dikkat çekmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizinin ekibine yeni bir isim daha katılacağı öğrenildi. Armağan Oğuz'un “Masumlar Apartmanı”nda rol alacağı ortaya çıktı.

En son yine TRT1’in “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde Radko’yu canlandıran Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı’nda Mazo karakterine hayat verecek.