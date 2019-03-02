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Kendini darp eden sevgilisiyle yan yana

Kendini darp eden sevgilisiyle yan yana

Kendini darp eden sevgilisiyle yan yana

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Türkücü İzzet Altunmeşe’nin geçtiğimiz ay kız arkadaşı tarafından darp edilen oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, kız arkadaşından vazgeçemiyor.

Fırat Altunmeşe, kendisini darp eden ve yüzünü çizen aynı kız arkadaşı ile Elmadağ’daki bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi.

El ele kendilerini bekleyen taksiye yönelen çift, yaşadıkları kavga hakkındaki sorulara "Biz açıklamamızı yaptık. Olur öyle şeyler” cevabını verdi.

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