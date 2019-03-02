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GİRNE’DE EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

GİRNE’DE EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

352 bin 960 TL para tasarrufuna geçirdi

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Girne’de, serbest emlakçı olarak çalışan Y.T.(K-51), bir şirket tarafından yapımı tamamlanan daireyi, satın alınması için yurt dışında yaşayan Akif Selçuk Yöntem (E-66) tarafından kendisine EFT yoluyla gönderilen toplam 352 bin 960 TL parayı ilgili şirkete vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

13 Eylül 2018- 21 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen olay sonrası Y.T. tutuklandı.

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