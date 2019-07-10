KENDİSİYLE SEVGİLİ OLMAK İSTEMEYİNCE...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kendisiyle sevgili olmak istemeyen F.B’yi sürekli olarak rahatsız eden sanık Rifat Selimoğlu, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı

Mağusa’da kendisiyle sevgili olmayı kabul etmeyen F.B’yi sürekli olarak rahatsız eden ve Mağusa Aile Mahkemesi tarafından aleyhinde uzaklaştırma emri bulunmasına rağmen mahkeme emrini hiçe sayarak F.B’yi rahatsız etmeye devam eden sajık Rifat Selimoğlu, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Aile yasasına aykırı harekette bulunma”,“Mülke tecavüz”, “Rahatsızlık” ve “Mahkeme emrine riayetsizlik” davalarından yargılanan sanık Selimoğlu, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun tarafından suçlu bulunarak 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Konuşmak için kapıya dayandı, tutuklandı

Sanık Rifat Selimoğlu, 28 Nisan 2019 tarihinde, kendisiyle sevgili olmayı istemeyen ve kendisini sürekli rahatsız ettiğinden dolayı Mağusa Aile Mahkemesi tarafından aleyhinde uzaklaştırma uzaklaştırma emri alan F.B’ye ait iş yerinin kapısını açmaya çalışıp “Seninle konuşmak istiyorum” diyerek bahse konu iş yerinin önüne takı ve süs eşyası bırakmıştı. Sanık daha önceden müştekiye karşı 5 kez daha benzeri suçları işlemiş ve aleyhinde 5 dosya tanzim edilmişti.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, sanık Rifat Selimoğlu’nu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı. Aksun, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunan sanığı 5 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.