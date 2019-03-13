Kerem paramı yanlış yönlendirdi

Alman oyuncu Wilma Elles, 2011’de ‘Öyle Bir Geçer’ dizisinde oynamak üzere geldiği Türkiye’de servet yapmıştı

8 yılda bir mağaza, 16 daire sahibi olmuştu. “Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim burada yaşamak istemez. İyi kira alıyorum. Eve yatırmaya devam edeceğim” demişti.

Ancak Wilma Elles önceki akşam düzenlenen ‘Altın İstanbul Ödülleri’ töreninde farklı bir açıklama yaparak şaşırttı! Oyuncu bu kez zararda olduğundan bahsetti. Bunun için de 6 yıldır aşk yaşadığı, ikiz çocuklarının babası, inşaatçı Kerem Göğüş’ü suçladı.

EVLERİ AYIRDILAR

Wilma Elles “Kerem kendi istediği yerleri almamı istedi. Ne yazık ki yatırım konusunda beni yanlış yönlendirdi. Ona güvendim, şu an kızgınım. İstanbul’u tanımıyordum, ona sorarak hareket ettim.”

Wilma Elles “Kerem Bey ile ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Aramız bozuk, bir süredir ayrı evlerde yaşıyoruz. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz.”