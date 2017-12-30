Kerimcan'ın ismini duyunca...

Yapımcısı, Kerimcan'ın adını duyunca Muazzez Abacı'nın konserini iptal etti

Muazzez Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı'da verecekti.

Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.