Kerimcan'ın ismini duyunca...
Kerimcan'ın ismini duyunca...
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Yapımcısı, Kerimcan'ın adını duyunca Muazzez Abacı'nın konserini iptal etti
Muazzez Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı'da verecekti.
Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.
Murat Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal etti.
Etiketler : Muazzez Abacı, Kerimcan Durmaz, konser, iptal
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