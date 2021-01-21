Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), aşılama programında kanser hastalarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, yazılı açıklamasında, yüzlerce kanser hastasının aşılarla ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi almak için günlerdir Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile onkologlarını aradıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde online olarak dinledikleri, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından organize edilen “kanser hastaları ile covid-19” konulu seminerle ilgili bilgiler veren Kocaismail, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO)’nun kanser hastalarının çok daha kolay enfekte olabileceği uyarısında bulunduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün de en yüksek risk kategorisinde yer alanların sırasıyla sağlık çalışanları, yaşlılar ve kanser hastaları olduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı. Seminerden kanser hastalarının aşılanmasıyla ilgili henüz çok fazla veri olmadığını, kanser hastalarının diğer hastalar kadar aşıdan yararlanamayabileceğini ancak güvenlik açısından hiçbir endişe olmadığını öğrendiklerini ifade eden Kocaismail, “Türkiye’den de görüş aldığımız bazı onkologlar da tedavileri tamamlanmış kanser hastaları yanında aktif tedavi almakta olan kanser hastalarının da aşılanması yönünde görüş belirtiyorlar” dedi. KKTC’deki onkologların ise, aktif kemoterapi alan kanser hastalarının aşı olmasını, aşı verilerine sahip olunmadığından önermediklerini; ancak tedavisini tamamlamış kanser hastalarının da Çin aşısını yaptırmalarında sakınca görmediklerini, toplumun ne kadar yaygın aşılanırsa o kadar koruyuculuk olacağını vurguladıklarını aktaran Kocaismail, bu bağlamda, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, tedavilerini bitirmiş kanser hastalarının da aşılanabileceği görüşünün öne çıktığını, bu bilgiler doğrultusunda kanser hastalarının aşı yaptırıp yaptırmayacağı kararının da yine hastanın kendi kararı olacağına vurgu yaptığını belirtti. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, aşıya duydukları güvenle kayıt yaptırarak aşı olacağını da ifade etti ve “Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak, tüm uzman görüşünün ise aşının tek başına koruyuculuğu olmadığı yönünde birleştiğini bu nedenle aşı olan herkesin maskeyi aşı sonrasında da kullanmaya devam etmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.