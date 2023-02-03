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  3. Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu
Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

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Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.

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