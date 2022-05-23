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  3. Kıb-Tek duyurdu: indirim işlemlerine başlandı
Kıb-Tek duyurdu: indirim işlemlerine başlandı

Kıb-Tek duyurdu: indirim işlemlerine başlandı

Kıb-Tek duyurdu: indirim işlemlerine başlandı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalarda hesaplanan “yakıt değişim değeri” ücretinin, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak iptal edilmesinin ardından, faturalarda gerekli indirim işlemlerine bugün başladıklarını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, yapılan indirimlerin SMS kaydı olan abonelere bildirileceği, kaydı olmayan abonelerin bağlı bulundukları bölge amirliklerinden veya Kıb-Tek çağrı merkezinden gerekli bilgiye ulaşabileceği kaydedildi.

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