Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan:Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan:Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor
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Teknecik Elektrik Santrali’nde buhar trübününde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle saat 15.45’ten itibaren Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yaptığı açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Erdoğan, arızanın bu gece yarısına doğru giderilmesini hedeflediklerini belirterek, bölgelerde yaşanan kesintinin, birer saat süreyle yapılmakta olduğunu söyledi.
BRTK
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