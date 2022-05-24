Kıb-Tek ticari bir şirket değildir

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Kıb-Tek’in, devletin bir kurumu olduğunu ve elektrik üretimi ile dağıtımı yaptığını, ticari bir şirket olmadığını kaydetti.

Atun, bu çerçevede devletten devlete satın almak için bir düzenleme yaptıklarını, bunu yaparken de temel amaçlarının, kaliteli yakıt alınması ve yakıtın zamanında gelmesi, stokların korunması olduğunu, ancak son 6 aylık süreçte savaşın da etkilerinden ötürü ciddi sıkıntılar yaşandığını, taşımalarda sorunlar yaşandığını, stokların azalması, bitmesi sorunu yaşandığını anlattı.

Mal bulma, gemi bulma yanında çeşitli sıkıntıların yaşandığını, bazen kontroller yapılmadan yakıtı almak zorunda kaldıklarını ifade eden Atun, ancak devletin halkına karşı görevini yerine getirmesi gerektiğini, bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda gerekli çalışmaların, görüşmelerin yapıldığını, gerekli hamlelerin yapıldığını söyledi.

Atun, yakıt alırken kükürt oranında taviz vermeyeceklerini, ayrıca makinalara, çevreye, sağlığa da zarar verecek kalitede bir akaryakıt alınmayacağını kaydetti.