KIB-TEK ZANLILARI LEFKOŞA'DA İŞE BAŞLADI!
Kıb-Tek zanlıları Lefkoşa’da işe başladı!
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği'nde usulsüzce zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile tutuklanan, ardından da teminatla serbest kalan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü isimli iki çalışan, bugün Lefkoşa Bölge Amirliği’nde işe başladığı öğrenildi.
Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, zimmet, para geçirme, Deniz Saltuk Gürmanoğlu, Toner Tanözü
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.