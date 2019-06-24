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KIB-TEK ZANLILARI LEFKOŞA'DA İŞE BAŞLADI!

KIB-TEK ZANLILARI LEFKOŞA'DA İŞE BAŞLADI!

Kıb-Tek zanlıları Lefkoşa’da işe başladı!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği'nde usulsüzce zimmetlerine para geçirdikleri iddiası ile tutuklanan, ardından da teminatla serbest kalan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü isimli iki çalışan, bugün Lefkoşa Bölge Amirliği’nde işe başladığı öğrenildi.

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