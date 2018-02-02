KIB-TEK'TE ÖNCE HACİZ SONRA ÖDEME!

Aranır Elektrik Direktörü Hüseyin Aranır dün 15:00 sıralarında Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’ne giderek, dava masraflarıyla birlikte toplam 4 bin 453.17 TL’lik ödemesini aldı

Mağusa’da Aranır Elektrik isimli işletme tarafından ‘trafo katkı payı ödeme’ sorunu nedeniyle Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği aleyhine açılan dava dört ay önce sonuçlandı, bu sürede şirkete ödeme yapmayan Kıb-Tek’e üçüncü haciz gitmesi ardından gerekli ödeme yapıldı.

Dört ay içerisinde Kıb-Tek yönetimi tarafından iki kez erteleme istenen icra işlemleri dün uygulamaya konuldu. İcra ve Tebliğ Dairesi memurları dün sabah Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’ne giderek ilk olara klimaları sökmek üzere haciz işlemlerine başladı, kısa sürede Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın ödeme yapacağı bildirilmesi üzerine işlemler durduruldu

Didem MENTEŞ

Mağusa’da Aranır Elektrik isimli işletme tarafından ‘trafo katkı payı ödeme’ sorunu nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği aleyhine açılan dava dört ay önce sonuçlandı, bu sürede şirkete ödeme yapmayan Kıb-Tek’e üçüncü haciz gitmesi ardından gerekli ödeme yapıldı.

‘Trafo katkı payı’ geri ödenmesi için açılan dava sonucunda kuruma 2 kez icra gitmesine rağmen dava masraflarıyla birlikte 4 bin 453.17 TL tutarı ödemeyen Kıb-Tek’e dün sabah giden icra memurları işlemleri başlatmasının hemen ardından Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın icrayı durdurtarak gerekli ödemeyi çıkarttı.

Aranır Elektrik Direktörü Hüseyin Aranır dün 15:00 sıralarında Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’ne giderek, dava masraflarıyla birlikte toplam 4 bin 453.17 TL’lik çeki aldı.

Dava konusu

Aranır Elektrik Direktörü Hüseyin Aranır işyerine uygulanan elektrik tarifesine bağlı olarak Kıb-Tek’in “haksız ve kanunsuz” olarak tarife değişimine gitmesi ve kendisinden talep edilen trafo katkı payının haksız olarak istendiği gerekçesiyle 2016’da açtığı davayı kazandı. Davada; Aranır’ın işyeri olarak kullanmakta olduğu binanın iş yerine dönüştürülmeden önce konut olarak kullanıldığı, 9 Şubat 2011’de Hüseyin Aranır’ın annesi Hatice Aranır’ın açacağı işyerine veya söz konusu binaya Hüseyin Aranır adına elektrik akımı verilmesi talepte bulundu. 14 Şubat 2011’de söz konusu işyerine Tarife 3 olarak elektrik akımı bağlandığını, bilahare Kıb-Tek’in, Hüseyin Aranır’a hiçbir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, aralarında bulunan sözleşme hilafına haksız ve kanunsuz olarak, 11 Temmuz 2016’da Hüseyin Aranır’ın tükettiği elektrik akımına uygulanacak tarifeyi değiştirerek, Tarife I’e (Geçici Akıma) geçirdi.

Trafo katkı payı istendi

11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren haksız ve kanunsuz olarak tüketilen elektriği işbu tarife üzerinden Kıb-Tek’in ücretlendirdiğini, bu durumun düzeltilmesi için 18 Temmuz 2016 tarihinde Kıb-Tek’e yazılı müracaatta bulunduğunu ancak bu durumun düzeltilmediği, yine Aranır’ın 14 Temmuz 2016’da Kıb-Tek’den uygulanmakta olan tüm genelgelere aykırı olarak trafo katkı payı talep ettiğini ve elektriğin kesilmemesi için “haklarına helal gelmeksizin” şerhi düşerek 518.52 sterlin ödediği belirtildi. 2011 yılından beri Hüseyin Aranır’a elektrik akımı verilirken 2016 yılında Aranır’dan trafo katkı payı talep edilemeyeceğini, işbu talebin haksız olduğunu ve Aranır’a geri verilmesi gerektiğini iddia ederek, Aranır’ın tükettiği elektriğin Tarife 3 üzerinden ücretlendirilmesi gerektiği yönünde bir tespit kararı ve 518.52 Sterlinin faizleriyle birlikte Aranır’a ödenmesi yer aldı.

Son dakika ödeme kararı çıktı

Ekim 2017’de sonuçlanan davanın ardından Mahkeme dava masraflarıyla birlikte 4 bin 453.17 TL tutarında miktarın ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme sonucuna rağmen Kıb-Tek, Hüseyin Aranır’a gerekli ödemeyi yapmadı ve Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’ne 2 kez icra memurları gitti. Kıb-Tek yönetimi tarafından iki kez erteleme istenen icra işlemleri dün uygulamaya konuldu. İcra ve Tebliğ Dairesi memurları dün sabah Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’ne giderek ilk olara klimaları sökmek üzere haciz işlemlerine başladı. İkinci klimanın sökülmesi aşamasında icra memurların gelen telefon üzerine işlemler durduruldu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın ödeme yapacağı bildirildi. Bunun üzerine Aranır Elektrik Direktörü Hüseyin Aranır dün 15:00 sıralarında Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’ne giderek, dava masraflarıyla birlikte toplam 4 bin 453.17 TL’lik ödemesini aldı.

Yenidüzen