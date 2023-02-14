Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu: Salih Kayım ve ailesi projeye 1 milyon TL katkı koydu

Hükümet ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde 1000 prefabrik yaşam alanı için protokol imzaladı.

Hükümet ile Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu” arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Türkiye’deki deprem bölgesinde bin konutluk prefabrik yaşam alanı kurulması için kollar sıvandı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan verilen bilgiye göre projeye ilk katkı, Cyprus Constructions direktörü, Califorian Restaurant’ların sahibi Salih Kayım ve ailesinden geldi.

Salih Kayım ve ailesi projeye 1 milyon TL katkı koydu.

BRT