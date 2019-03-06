Kim Kardashian hakında flaş iddia!

Magazin manşetlerinden düşmeyen Kardashian-Jenner ailesi, şimdi de 'kıskançlık, öfke, para kavgası' ile gündem oldu.

Kylie Jenner, ablası Kim Kardashian'ı öfkeden ve kıskançlıktan adeta delirtti.

21 yaşındaki magazin yıldızının, 'Bütün zamanların en genç milyarderi' seçilmesi, ailenin bir zamanlar en ünlü ve en zengin üyesi olan Kim Kardashian'ı öfkelendirdi. Kardashian'ın, kardeşini bu kadar kıskanmasının nedeni kendisinin de tıpkı kardeşi gibi bir makyaj koleksiyonu bulunması. Ancak onun koleksiyonu kardeşininden daha değersiz duruma düştü.

Aileye yakın bir kaynak, "Kim, bir süredir Kylie'nin son zamanlarda yarattığı fırtınanın önüne geçmeye çalışıyor. Ama bu işte başarılı olamıyor" şeklinde konuştu.