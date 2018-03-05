KİM KORUYOR?

Ercan Havaalanı taksi durağı çalışanları, havalimanında “T” izinsiz yolcu taşıyıp polis ve devlet tarafından korunduklarını iddia ettikleri bazı otellerin, devlete vergilerini ödemedikleri gibi yasal taşımacılık yapan havalimanı taksicilerinin de ekmeğiyle oynadıklarını savunarak, “Bizim günahımız nedir?” diye sordu

Özlem ÇİMENDAL

Ercan Havaalanı taksi durağı çalışanları, kendilerinin vergilerini ödeyip, yasal taşımacılık yaparken, bazı otellerin kaçak taşımacılık yapmalarının yanı sıra öğrenci statüsünde kaçak şoför çalıştırmalarına isyan ederken, hükümetin ise bu haksız rekabete göz yummasını eleştirdi.

“Devlet ve polis koruyor”

Havalimanında T izinsiz yolcu taşıyıp polis tarafından ve devlet tarafından korunduklarını iddia ettikleri bazı otellerin, devlete vergilerini ödemedikleri gibi yasal taşımacılık yapan havalimanı taksicilerinin de ekmeğiyle oynadıklarını savunan havalimanı taksi durağı çalışanları, “Bizim günahımız nedir?

Biz hem vergimizi verip, hem yasalara uygun taşımacılık yapıyoruz, üstüne üstlük ekmeğimizden oluyoruz” şeklinde konuştular.

“Sivil yolcuları bile elimizden aldılar, iş yapamıyoruz”

Şu anda iş yapamaz duruma getirildiklerini vurgulayan havalimanı taksi durağı çalışanları, “Bırakın acente, otel yolcularını, normal sivil, turist yolcuları bile bizim elimizden alır duruma geldiler. Biz iş yapamaz duruma geldik” dedi.

“Şoförleri öğrenci, kaçak, T izinleri yok”

Havalimanı taksi durağı çalışanları, tüm yasal zorunluluklarını ve izinlerini yerine getirmesine rağmen, kaçak taşımacılık yapan bazı otellerin araçlarda çalıştırdıkları öğrenci statüsündeki kişilere çalışma izni ve yatırım da yapmadığını savunarak şöyle konuştu: “Şoförlerinin hiçbir çalışma izni ve mesleki sürüş ehliyetleri yok ve çoğu ülkede öğrenci statüsünde bulunuyor.

Bizim bütün mesleki sürüş ehliyetlerimiz Ve vergi levhalarımız mevcut olmasına rağmen, ekmek yiyemiyoruz” şeklinde konuştular.

“Mesleki sürüş ehliyetini bırakın ehliyetleri bile yok, ancak ceza kesilmiyor”

“Bizim bütün evraklarımız tam ve mesleki sürüş belgemiz olmasına rağmen, kısacası yasal bütün zorunlulukları yerine getirmemize karşın, polis bizi mutlaka bir nedenden durdurup yazıyor. Ancak birçok sürücüsünün doğru dürüst ehliyeti bile olmayan, mesleki sürüş belgeleri olmayan, kaçak taşımacılık yapan otel çalışanlarına ve araçlarına hiçbir cezai yaptırım yok. Bu nasıl adalet? Buradan soruyoruz yetkililere, biri bize bunu açıklasın” diyen havalimanı taksi şoförleri, evlerine ekmek götüremez duruma getirildiklerini belirtti.

“Otoparkı da kaçak kullanıyorlar”

Bazı otel taşımacılığı yapanların otoparkı da kaçak kullandıklarını iddia eden havalimanı taksi şoförleri, “Bu kadar haksızlık adaletsizliğe artık birilerinin dur demesi lazım. Göz yumulan bu kaçak taşımacılıktan elde edilen rantlar birilerinin cebini doldururken, bizi de ekmeğimizden ediyor. Sesimizi duysunlar” dedi.

“Otel sahibinin kardeşi, 3 bin TL karşılığında kaçak taşımacılık yaptırıyor”

Tüm bunlara ek olarak havalimanında kaçak taşımacılık yapan bir otel sahibinin kardeşinin de Girne bölgesinde 3 bin TL karşılığında T izinsiz bazı araçlara kaçak taşımacılık yaptırdığını da iddia eden bazı havalimanı taksi çalışanları, “Taşıma izinsiz araçlardan 3 bin TL kira bedeli alarak, Girne’de kaçak taşımacılık yapmalarını sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

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