Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere takıldı. İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli programı kendisinin sunacağını açıkladı.

Akşam üzeri geldiği AVM'de lışveriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’den ayrılan, Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunacağına dair çıkan haberler için şöyle konuştu. “Basında çıkan haberler doğru, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.